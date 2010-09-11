-RUSYA ŞAMPİYONADA 7. OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Rusya, Slovenya'yı 83-78 yenerek, 7. oldu. Mücadelenin ilk dakikalarında çekişme yaşanırken, Dragic attığı 3 sayılık basketle skoru takımı lehine çevirdi ve 1. periyot 23-21 Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı. Rusya, düşük şut yüzdesinde kalırken, Slovenya skor bulmaya devam etti ve ilk yarıyı da 37-30 önde kapadı. İki takımın da sert savunma yapamadığı maçın 3. periyodunu da Slovenya 59-52 önde geçti. Mücadeleyi bırakmayan Rusya, 34. dakikada 62-62 beraberliği sağladı ve aynı dakika içinde Monya ile sayı üreterek 64-62 öne geçti. Rusya'nın bu üstünlüğünün ardından hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Slovenya, 35. dakikada tekrar öne geçti: 68-66. Ancak mücadeleyi bırakmayan Rusya, Fridzon ve Mozgov'un basketleriyle karşılaşmayı 83-78 kazanarak, şampiyonada 7.'liği elde etti. Slovenya ise bu sonuçla şampiyonayı 8. olarak tamamladı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Guerrino Cerebuch (İtalya) xxx, Recep Ankaralı (Türkiye) xxx, Fernando Rocha (Portekiz) xxx Slovenya: Dragic xx 15, Becirovic xx 12, Nachbar xx 20, Slokar xx 12, Brezec xx 7, Klobucar x, Udrih x 5, Jagodnik x, Zupan xx 3, Vidmar xx 4 Rusya: Bykov xx 2, Fridzon xxx 18, Vorontsevich x, Monya xx 13, Mozgov xxx 19, Kolesnikov x, Zhukanenko xx 12, Ponkrashov xx 10, Kvostov x, Voronov xx 9 1. Periyot: 23-21 Devre: 37-30 3. Periyot: 59-52 5 Faulle Çıkan: 38.38 Udrih (Slovenya)