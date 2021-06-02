Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısının önümüzdeki aylarda DSÖ ve EMA'da onaylanmasını umuyoruz

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Glagolev, Rus Sputnik V Koronavirüs aşısının gelecek aylarda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasını umduklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Glagolev, "Sputnik V aşısının tescilinden önce tüm aşamalarda hem DSÖ hem de EMA ile yoğun bir iletişim gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda ilgili kararların DSÖ ve EMA'da alınacağını umuyorum" dedi.

DSÖ ve EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının üretildiği birkaç tesisi denetlediğini anlatan Glagolev, bu iki kurumun aşının klinik testlerine de ilgi gösterdiğini kaydederek "Buna paralel olarak Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, uluslararası tescil dosyasının hazırlıklarını tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

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