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Rusya: Putin Soçi'deki kongreye gitmeyecek

Peskov: "Suriye krizine kesin bir siyasi çözüm bulmayacak"

26 Ocak 2018 18:29

Rusya'nın 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenleyeceği Suriye barış konferansı konusunda Kremlin'den yeni açıklama var. Buna göre, şu aşamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kongreye katılması beklenmiyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki hafta Soçi’de yapılacak Suriye barış konferansına katılmayı şu an için planlamadığını açıkladı.

Peskov, kongrenin önemli olacağını ancak ‘Suriye krizine kesin bir siyasi çözüm bulmayacağını’ da ekledi.

İlk olarak Putin tarafından dünyaya duyurulan kongre, Suriyeli Kürtlerin davet edilmesi nedeniyle Ankara’nın tepkisini çekmişti. Afrin harekâtı sonrasında, Suriye’nin kuzeyinin büyük kısmını kontrol eden Kürtlerin barış kongresinde ne derece temsil edileceği merak konusu.

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