Rusya, Polonya karşısında 2 puan kaybetti

Maç öncesi taraftarları arasında çatışma çıkan iki takım A Grubu'nun ikinci maçında karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadele sonrası Rusya 4 puanla liderliğini sürdürdü.

Euro 2012'de A Grubu'nun ikinci maçında Polonya ve Rusya, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Dzagoev ve Lewandowski'nin karşılıklı golleriyle sona eren mücadelenin ardından Rusya, 4 puanla liderliğini sürdürdü.

Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Polonya oldu. Ancak dakikalar ilerledikçe oyunun kontrolünü eline alan Rusya, rakibin üzerine gitmeye başladı. İlk 15 dakikalık Polonya baskısını, orta sahadaki iyi pas yüzdesiyle kıran Rusya, zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirmeyi de başardı.

Ruslar'ın aradığı gol ise maçın 37. dakikasında geldi. Ceza sahasının sol çizgisinin biraz gerisinden Arshavin'in kullandığı etkili serbest vuruşa, kafasıyla dokunan Dzagoev, takımını 1-0 öne geçirdi.

Zorlu karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünde başka gol olmadı ve Rusya, soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti.

İkinci yarıya ise ev sahibi Polonya hızlı girdi. 47. dakikada Borussia Dortmund'un golcüsü Lewandowski, Polanski'nin pasıyla ceza sahasına girdi. Kaleci Malafeev'i de geçen Lewandowski, istediği gibi vuruşunu yapamadı ve takımını mutlak bir golden etti.

Maçın ikinci yarısına baskıyla başlayan Polonya, beraberlik golünü bulamadığı her dakika, kalesinde de önemli tehlikeler yaşadı. Rusya hücum oyuncuları, defalarca yakaladıkları kontra ataklarda, istedikleri gol vuruşlarını yapamadılar.

Rusya'nın üst üste kaçırdığı gol pozisyonlarının ardından, Polonya'nın beraberlik golü geldi. Rusya ceza sahasına çalımlarla giren Blaszczykowski, sol ayağıyla çok sert vurdu ve harika bir gole imza attı. 57. dakikada gelen bu golle Polonya beraberliği sağladı.

Golün ardından daha da moral kazanan Polonya, rakibi üzerinde oldukça ciddi bir baskı kurdu. Ancak bunun devamını getiremeyen ev sahibi, oyunun kontrolünü zaman zaman Rusya'ya yeniden verdi. Fakat, mücadelenin 1-0 devam ettiği dakikalarda bulduğu kontra atak fırsatlarını ele geçiremeyen Rusya da skoru değiştirecek golü üretemedi.

Karşılaşma, Dzagoev ve Lewandowski'nin karşılıklı golleriyle sona erdi. Bu sonucun ardından Rusya, puanını 4'e çıkardı ve gruptaki liderliğini devam ettirdi. Ev sahibi Polonya ise ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve 2 puana çıktı.