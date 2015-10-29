Rusya: ÖSO ve Kürt güçleriyle her gün telefonda konuşuyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımıcısı Mihail Bogdanov, Özgür Suriye Ordusu ve Kürt güçlerin de içinde olduğu bir dizi Suriyeli grupla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek 'Her gün telefonda görüşmelerimiz oluyor' ifadesini kullandı.

RİA Novosti haber ajansına demeç veren Bogdanov, Suriyeli örgütlerle yapılan görüşmelerle ilgili bir soruya yanıt olarak şöyle konuştu:

"Her gün telefonda görüşmelerimiz oluyor. Moskova, Paris ve İstanbul'da da bire bir görüşmelerimiz oluyor. Suriyeli muhaliflerin neredeyse her grubuyla görüşüyoruz. Ulusal Koordinasyon Komitesi, Ulusal Koalisyon ve birçok demokratik, çoğulcu yapı ile görüşmelerimiz oluyor. Doğal olarak Kürt güçlerle de görüşüyoruz."

‘ÖSO tek bir komuta merkezinin olmadığını söylüyor'

Sputnik’de yer alan habere göre, ÖSO yetkilileriyle de bire bir görüşmeler yaptıklarını belirten Bogdanov, bazı ÖSO yetkililerinin haber ajanslarına verdikleri demeçlerde Moskova ile görüşmediklerini söylemelerinin nedenlerine dair soru karşısında da şunları söyledi:

"ÖSO'yu temsil ettiklerini söyleyen birçok kişiyle görüştüm. Kahire'de de görüşmelerim oldu. Moskova'ya da birçok kişi geldi. Hepsi ÖSO'yu temsil ettiklerini söylüyor. Diğer taraftan da tek bir komuta merkezlerinin ya da komutanlarının olmadığını söylüyorlar."