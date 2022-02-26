Rusya ordusu, Kiev'i abluka altına aldı; sivillerin yaşadığı bir apartmanı vurdu

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Rusya ordusu, çeşitli cephelerden Kiev'in merkezine doğru ilerlemeye çalışırken, Ukrayna ordusu da başkentini işgalden korumak için direniş gösteriyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sabah saatlerinde atılan Rus füzelerinden birinin sivillerin yaşadığı bir apartmana isabet ettiğini bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı, gece saatlerinde meydana gelen çatışmalarda 2'si çocuk 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev sokaklarında aktif çatışmalar olduğunu bildirirken, yerel yetkililer de başkent sakinlerine yine sığınaklara inme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Moskova'nın sivilleri hedef aldığını belirterek daha çok yaptırım çağrısında bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre şehrin doğusunda, batısında ve güneyinde patlamalar güneşin doğduğu saatlere kadar devam etti.

Ukrayna ordusu Vasylkiv ve şehrin önemli yollarından 'Zafer Caddesi'nde Rus güçlerini püskürttüklerini belirtti. Rus ordusunun çeşitli cephelerden şehir merkezine doğru ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Oleksiy Danilov, sabah saatleri itibariyle durumunu Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti. Danilov, ''Hordayı elimizdeki her şeyi kullanarak durduruyoruz. Kiev ordu ve vatandaşların kontrolünde'' dedi.

Yetkililer, Kiev sakinlerine Rus ordusunun savunmayı kırıp merkeze girmesi durumunda direniş sergilemeleri için molotof kokteyli hazırlamalarını önermişti.