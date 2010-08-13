Rusya ölü sayısını gizliyor mu?

T24 - Rusya'nın sıcaklarda hayatını kaybedenlerin sayısını gizlediği iddia edildi. Öte yandan günler sonra bugün Moskova'da dumanlar dağılmaya başladı. 17 Ağustos'tan sonra ise sıcaklıkların düşeceği müjdesi veriliyor.



Rus medyasında çıkan haberlere göre, Moskova'da doktorlara sıcak çarpmasının ölüm sebebi olarak kaydedilmemesi talimatı verildi.



İsmini vermemek kaydıyla konuşan bir doktor, gayriresmi yollarla iletilen talepte sıcak çarpması yerine ''daha az korkutucu bir tanı kullanın'' dendiğini aktardı.



Hükümet yetkilileri dün itibariyle ülke çapında 66'sı büyük çaplı 500 yangının devam ettiğini açıkladı.



Bunların çoğunluğu, bir kez yandı mı söndürülmesi zor olan turba bataklıklarında meydana geliyor. Organik maddelerle dolu olan bataklıklar çevreye yoğun zehirli gazlar da yayıyor.



29'u başkent Moskova çevresindeki yangınlarla mücadele için 14 bin itfaiyeci görev yapıyor





Tahıl yetiştirilen arazinin dörtte biri mahvoldu



Rusya Federasyonu Başkanı Dimitriy Medvedev ise, ülke genelinde tahıl yetiştirilen arazinin dörtte birinin haftalardır süren kuraklık ve yangınlar nedeniyle mahvolduğunu belirtti.



Tahıl fiyatlarında istikrar konulu bir toplantıda konuşan Medvedev, gıda fiyatlarının tırmanmasını engellemek gereğine dikkat çekti.





Radyoaktif tehlike olasılığı az



Yangınların Ukrayna'da Çernobil kazasının meydana geldiği nükleer santralin yaklaşık 100 kilometre yakınına kadar ulaşmasına karşın, uzmanlar radyoaktif bir tehlike olasılığının az olduğunu söylüyor.



Doğrudan yangınlarda ölenlerin resmi sayısı, Nijni Novgorod'da yer alan Sarov nükleer araştırma merkezi yakınlarında yangınlarla boğuşan iki güvenlik görevlisinin can vermesi ardından, son olarak 54 kişiye ulaştı.



Ancak 40 dereceye varan sıcaklara dayanamayan ya da yangınların saldığı zararlı gazlardan ölenlerin sayısı hakkında resmi makamlar çok az açıklama yapıyor.





Moskova çevresindeki yangınlar söndürüldü



Ülkede özellikle Moskova çevresindeki yangınların bir kısmı sönüdürülürken, başkentte hayat normale dönmeye başladı.



Halen 80 bin hektarda 500'den fazla yangın sürse de, geçen haftaları duman altında geçiren Moskova'da durum nisbeten düzeldi. Rüzgarların etkisi ve itfaiyenin çalışmaları sonuç verdi. Son 24 saatte Moskova'nın çevresindeki yangınların yüzde 25'i söndürüldü. Moskovalılar böylece günlerdir süren duman bulutunun azalmasıyla da rahat bir nefes aldı.





17 Ağustos'tan sonra sıcaklık düşecek



Meteorolojiden de iyi haber geldi. Yetkililer, 17 Ağustos'tan itibaren sıcaklıkların düşeceği müjdesini verdi.





