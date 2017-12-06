Rusya olimpiyatlardan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Güney Kore'de yapılacak 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiğini duyurdu.

Komitenin yazılı açıklamasına göre, doping testi temiz çıkan Rus atletleri olimpiyatlara bağımsız olarak katılabilecekler. Açıklamada, Rusya'nın 2014 yılında Soçi'deki Kış Olimpiyat Oyunları'nda "sistematik ve başka bir örneği olmayan" manipülasyon yaptığına dair kanıtların bulunduğu belirtildi.

Dopingsiz Rus atletlerinin durumundan ötürü üzüntü duyduğunu kayededen IOC Başkanı Thomas Bach, olimpiyatlara sadece 'doping kullanmadığı tespit edilen' atletlerin katılabileceğini söyledi.

IOC ayrıca, Rus Olimpiyat Komitesi'nin Başkanı Aleksander Jukov'u da IOC üyeliğinden azletti. R-Sport haber ajansını verdiği bilgilere göre, Jukov kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı IOC'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı ve bu kararın "anlamlı bir zafer" olduğunu vurguladı.

Rusya’da öfke ve hayal kırıklığı

Karar Rusya’da tepkiyle karşılandı. Rusya Curling Federasyonu Başkanı ve milletvekili Dimitri Svişev, “Bu karara itiraz edilebilir, edilmelidir de; çünkü koca bir nesil sporcu ve antrenörlerin kaderini etkileyen bir karar” dedi. Rusya devlet kanallarında da Rusya’da Olimpiyat Oyunları’nın naklen yayınlanmaması gerektiği yönünde açıklamalar yapıldı.

Son dönemde Rusya'nın Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi konusundaki talepler daha fazla dile getirilmeye başlanmıştı. 2014 yılında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'ndan doping maddesi kullandığı tespit edilen 20'den fazla Rus atlet ömür boyu oyunlardan men edilmişti.

Rusya ise suçlamaları reddetmiş ve Rusya'daki doping sorunu ile mücadelede uluslararası kurumlarla işbirliğine gitmeyi taahhüt etmişti. Rusya Hükümet Sözcüsü Dmitri Peskov, IOC ile ilişkilerin kesilmesini arzulamadıklarını söylemişti.

Reuters/dpa/DW/BÖ/AG

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