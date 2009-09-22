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Dünya

Rusya Obama'ya aynı jesti yapmadı

22 Eylül 2009 12:27

Beyaz Saray'da geçen hafta yapılan açıklamada, ABD'nin Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı projesini rafa kaldırdığı açıklandı. Ancak Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'dan bugün yapılan açıklamada, Polonya sınırına füze yerleştirme planının askıya alınmadığını söyledi.

Moskova'dan Zürih'e gittiği sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Makarov, ABD'nin, füze kalkanı planında yaptığı değişikliğin hatırlatılması ve Rusya'nın, Polonya sınırına füze yerleştirme planının geleceğine ilişkin bilgi istenmesi üzerine, planın askıya alınmasına dair bir karar olmadığını belirtti.

İlgili kararın siyasi olduğunu ve devlet başkanı tarafından alınması gerektiğini ifade eden Makarov, Amerikalıların füze kalkanı projesinden vazgeçmediğini, sadece plan üzerinde değişiklik yaptığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Vladimir Popovkin, ABD'nin füze kalkanı projesiyle ilgili açıklamasının ardından, Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesine kısa menzilli İskender füzeleri yerleştirmelerinin gereksiz hale geldiğini söylemişti.

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