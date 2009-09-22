Rusya Obama'ya aynı jesti yapmadı

Beyaz Saray'da geçen hafta yapılan açıklamada, ABD'nin Polonya ve Çek
Cumhuriyeti'ne yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı projesini rafa kaldırdığı
açıklandı. Ancak Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov'dan bugün yapılan
açıklamada, Polonya sınırına füze yerleştirme planının askıya alınmadığını
söyledi.
Moskova'dan Zürih'e gittiği sırada
uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Makarov, ABD'nin, füze
kalkanı planında yaptığı değişikliğin hatırlatılması ve Rusya'nın,
Polonya sınırına füze yerleştirme planının geleceğine ilişkin bilgi istenmesi
üzerine, planın askıya alınmasına dair bir
karar olmadığını belirtti.
İlgili kararın siyasi olduğunu ve devlet
başkanı tarafından alınması gerektiğini ifade eden Makarov, Amerikalıların füze
kalkanı projesinden vazgeçmediğini, sadece plan üzerinde değişiklik yaptığını
kaydetti.
Rusya Savunma
Bakanı Yardımcısı Vladimir Popovkin, ABD'nin füze
kalkanı projesiyle ilgili açıklamasının ardından, Polonya sınırındaki
Kaliningrad bölgesine kısa menzilli İskender füzeleri yerleştirmelerinin
gereksiz hale geldiğini söylemişti.