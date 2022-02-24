Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı

Doğuda, Rusya'nın tankları Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a ulaştı. Kentin bazı bölümleri bombalandı.
Gece boyunca, Donetsk'te büyük patlamalar gerçekleşti.
Benzer patlamalar, Çarşamba günü büyük askeri hareketlerin bildirildiği sınırın ardındaki Belgorod yönünden de geldi.
Rusya'nın Interfax Haber Ajansı'nın, Rusya destekli ayrılıkçıların iddialarından aktardığına göre, Luhansk'ta Ukrayna kontrolündeki Shchastia kasabasında saldırı başlattılar.
Harkov yakınlarındaki Sumy'de de şiddetli bir çatışma gerçekleşti.
Donetsk ve Luhanks'ta Rusya ilerleyişine destek olabilecek yaklaşık 15 bin Rus destekli ayrılıkçı olduğu düşünülüyor.
Güneyden saldırı
Güneyde de askerler Kırım'dan Herson'a doğru yola çıktı.
Gece boyunca başta Odesa, Mariupol, Melitopol ve Herson olmak üzere bölgedeki şehirlerde patlama sesleri duyuldu.
Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı yetkililer, Rusya ordularının Odessa ve Mariupol'daki limanlara çıktığını söyledi.
Son günlerde Rusya'nın asıl savaş tanklarını, silahlı araç ve personellerini taşıyan gemilerini Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki Ukrayna'ya yakın kıyılarına yanaştırdığı haberleri geliyordu.
Ukaryna güçleri ise ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk çevresine yoğunlaşmış durumda.
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) adlı düşünce kuruluşundan Ben Barry, Kırım'dan yapılacak bir Rus çıkarmasının bu ordularla merkezdeki güçler arasındaki bağlantıyı kesebileceğini, doğudaki güçleri Dinyeper Nehri'nin doğusunda savunmasız bırakabileceğini söylüyor.
Rusya askerlerinin Donetsk ve Luhanks'ın doğusundaki ve Rusya'nın kuzeyi ile Dinyeper Nehri'nin batısındaki varlığıyla, bölgedeki Urayna askerleri kuşatılabilir.
Grafikler: Zoe Bartholomew ve Mark Bryson
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