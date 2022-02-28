Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Kosova, NATO üyeliğinin hızlandırılmasını ve ABD'nin topraklarında kalıcı üs kurmasını istedi

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Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararıyla çalkalanırken, 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi Kosova, ABD'den toprakları üzerinde bir kalıcı üs kurmasını istedi ve NATO üyelik sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

ABD'nin Balkan ülkesinde Birleşmiş Milletler'in barışı koruma görevi kapsamında mevcut olarak 635 askeri bulunuyor.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, "Ülkemizin NATO'ya üyeliğini hızlandırmak ve ABD'nin kalıcı bir üs kurması Batı Balkanlar'da barışı, güvenliği ve istikrarı korumak için acil bir ihtiyaçtır" dedi.

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım rejimine katılacağını açıklayan Kosova, Washington'un talep etmesi durumunda Ukrayna'ya yapılacak askeri operasyonlara da destek vereceğini bildirdi.

Kosova'nın bağımsızlığını çoğu Batı'dan olmak üzere 110 devlet tanıyor. Türkiye de Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdendi. Sırbistan ve onun geleneksel müttefiki Rusya ise Balkan ülkesinin bağımsızlığını tanımıyor.

Rusya'nın karşı oyları nedeniyle Kosova, BM'ye üye olamıyor.