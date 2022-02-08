Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağı sürerken Britanya, Polonya'ya asker göndereceğini açıkladı

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Britanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve savaşın Doğu Avrupa'ya sıçraması riskine karşı Varşova'ya olan desteğini göstermek için Polonya'ya 350 asker daha göndermeyi kabul etti.

Anlaşmaya iki ülkenin karşılıklı vardığı belirtildi; yani anlaşma, NATO yapısının dışında yer gerçekleşecek. ABD, birkaç gün önce Polonya'ya bin 700 paraşütçü asker göndereceğini açıklamıştı.

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonyalı mevkidaşıyla Londra'da yaptığı basın toplantısında bu hamlenin amacının Varşova ile Londra'nın bu krizde omuz omuza durduğu konusunda açık bir mesaj göndermek olduğunu belirtti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, askerlerin mümkün olan en yakın zamanda gönderilmesini istedi. Polonya hem Ukrayna ile hem de Rusya'nın askeri tatbikatlar yaptığı Belarus ile sınır paylaşıyor.