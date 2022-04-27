Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki mühimmat deposunda yangın

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod kentinde bir mühimmat deposunda yangın çıktığı bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre yerel yetkililer şehirde peş peşe patlamalar da duyulduğunu belirtti.

Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Staraya Nelidovka köyü yakınlarındaki tesisteki yangının çarşamba gününün ilk saatlerinde çıktığını ve olayda kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Belgorod bölgesi Ukrayna'nın Luhansk, Sumi ve Harkov bölgeleriyle sınır paylaşıyor. Savaşın çıktığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bölgede de ağır çatışmalar ve saldırılar yaşandı.

Rusya, Nisan ayı başında da Ukrayna'nın Belgorod'daki bir petrol rafinerisini vurduğunu iddia etmişti.