Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında bir demiryolu köprüsü kullanılmaz hale geldi; sabote edilmiş olabileceği düşünülüyor

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinden birinde bulunan demiryolu köprüsü kullanılmaz hale geldi. Rusya, Ukrayna'yı işgalinde malzeme ve ek güç taşımak için demiryollarına sırtını dayadığı için köprünün sabote edilmiş olabileceği düşünülüyor.

The Guardian'ın aktardığına göre Rusya'nın Belgorod bölgesinde çekilen görüntülerde demiryolunun yukarıya doğru zorlandığının görülmesi, köprünün altında bir patlama meydana gelmiş olabileceğine işaret ediyor.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, "Can kaybı yaşanmadı, sadece demiryolu yok oldu. Nedeni hakkında daha sonra sizi bilgilendireceğim" açıklamasında bulundu.

Olay, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırılarını odaklandırmaya hazırlanırken sınır bölgelerinde güvenlik seviyelerini artırdığı sırada meydana geldi.

Kullanılmaz hale gelen demiryolu Ukrayna sınırının sadece 7 kilometre uzağında bulunuyordu.