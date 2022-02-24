Rusya'nın Ukrayna işgaline dünyanın dört bir yanından tepkiler; "Ağır yaptırımlar uygulanacak"

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Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatması, dünya liderleri tarafından sert tepkilerle karşılanıyor. Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları tanımasına yönelik yaptırım açıklayan Batı, Kiev'in "tam teşekküllü işgalin" başladığını duyurmasıyla, yaptırımları sertleştirmeye hazırlanıyor.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya "askeri operasyon" başlattığını açıklarken ülkenin dört bir yanı patlama sesleriyle sarsıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladığı konuşmada, dünyanın Ukrayna'ya destek olmasını istedi.

Dünya liderlerinden arka arkaya Rusya'ya yönelik sert tepkiler geldi:

İlk olarak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Donbas bölgesine 'askeri operasyon' başlattıklarını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya, Rusya'dan hesap soracak" dedi. Biden, ABD ile müttefiklerinin; 'birleşik ve kararlı bir şekilde' karşılık vereceğini ifade etti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Putin, feci bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefiklerinin bugün yapılacak G7 zirvesinde Ukrayna'yı işgali için Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını belirtti. Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Biden, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu akşam bana ulaştı ve konuşmayı şimdi bitirdik. Rusya ordusunun sebepsiz ve meşru olmayan saldırısını kınadım" dedi.

"İnsanlık adına savaşa son verin"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında son dakikada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulundu. Guterres, "İnsanlık adına lütfen savaşı durdurun" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

"Avrupa için kara bir gün"

Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın saldırıya başladığı Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Johnson, "Ukrayna'nın direnmesini umduğunu" söyledi.

Johnson "Ukraynalılar, bu karanlık zamanda Britanya'daki herkesin düşüncelerinde" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Macron'un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Fransa, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşa girme kararını sert bir şekilde kınıyor. Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermelidir.

Fransa, Ukrayna'nın yanındadır. Ukraynalıların yanında yer alıyor ve savaşı sona erdirmek için ortakları ve müttefikleriyle birlikte hareket ediyor."

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi açıklayacağını duyurdu. Yeni yaptırım paketinin Rusya'nın strateji sektörünü hedef alacağı belirtildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "uluslararası düzenin temellerini sarstığını" söyledi. Kishida "Rusya'nın eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Hızlı bir yanıt için ABD ve uluslararası toplumla hareket edeceğiz" dedi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en karanlık saatleri"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'nın işgaline "en sert yaptırımlarla" yanıt verileceğini söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Borrell, şunları yazdı:

"Bunlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en karanlık saatleri. Avrupa Birliği, olabilecek en güçlü koşullarda yanıt verecek ve şu ana kadar uyguladığımız en sert yaptırım paketinde anlaşacak.

Başkan Putin, anlamsız saldırganlığını durdurmalı.Ukrayna'nın yanındayız."

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