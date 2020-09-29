Rusya'nın tescillediği Sputnik-V Koronavirüs aşısı, son evre denemeleri kapsamında 5 bin kişiye yapıldı

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Rusya'nın tescillediği Koronavirüs aşısı Spunik-V'nin son klinik denemeler kapsamında şu ana kadar 5 bin kişiye yapıldığı belirtildi.

Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü, geçen haftalarda başlayan son evre denemelerine 40 binden fazla kişinin katılacağını belirtmişti.

Enstitünün direktörü Aleksandır Gintsburg, "Bugüne kadar klinik denemeler kapsamında 5 bin kişiye Sputnik-V aşısı yapıldı" dedi.

Aşının yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı ve yüksek ateş olduğu belirtilmişti. Gintsburg, daha önce açıklananların dışında yeni bir yan etki görülmediğini söyledi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi Roszdravnadzor, ilk 5 bin kişinin arasında "Koronavirüs'e yakalanma riski yüksek" insanların olduğunu belirtti.