Rusya'nın önde gelen aktivistleri, savaş karşıtı bir çağrı hazırlıyor

Rusya’da insan hakları aktivistlerinden oluşan bir grup, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşı durdurması yönünde çağrı yapan bir açık mektup hazırlıyor. Açık mektupta, “savaşın durdurulması, Ukraynalı ve Rusların yaşamlarının, haklarının ve özgürlüklerinin korunmasının” ortak sorumluluk olduğu belirtiliyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’da önde gelen 11 aktivist tarafından imzalanan “manifesto”, yeni bir Rus insan hakları savunucuları savaş karşıtı konseyinin kurulduğunu da duyurucak.

Aktivistler, savaşın bir parçası olmak istemeyen Ruslara yardım edeceklerini ve Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’da başlatılan savaşta öldürülen Rus askeri sayısını açık bir çekilde açıklamasını isteyecek.

Taslak açıklamada “Ukrayna toprakları üzerindeki askeri operasyonlara dahil olan Rus vatandaşları savaş suçlarında ortak oluyor ve ölüyorlar. İlk hedefimiz, anayasaya ve Rusya hukukuna dayanarak bunu yaşanmasını engellemek ve zorla saldırganlıkların parçası olmak zorunda kalanlara destek olmaktır” ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın başından bu yana savaş karşıtı eylemlerde bulunanlar gözaltı ve yargılanma riski altında yaşıyor.