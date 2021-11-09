Rusya'nın en büyük LGBTQ hakları grubu, 'yabancı ajan' ilan edildi

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Rusya, ülkede LGBTQ haklarını savunan en büyük grubu 'yabancı ajan' ilan etti.

2006'da kurulan Rusya LGBT Ağı, ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteriyor ve lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler ile ailelerine hukuki destek sağlıyor.

Grup, aynı zamanda eğitim kampanyaları yürütüyor ve cinsel yönelime göre ayrımcılıkla ilgili veriler topluyor.

Pazartesi günü yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı, Rusya LGBT Ağı'nın da muhalif görüşlü birçok gazeteci, avukat ve aktivist gibi 'yabancı ajanlar' listesine alındığını bildirdi.

Aynı açıklamada muhalefete yakınlığıyla bilinen birkaç avukatın da listeye alındığı duyuruldu.

'Yabancı ajan' ilan edilen kurumların yayımladıkları makalelerde ve sosyal medyada kendilerine bu statünün verildiğini bildirmesi ve çeşitli prosedürlere uyması gerekiyor. Yetkililer, yabancı ülkelerden finansal destek alan ve siyasi faaliyet gösteren gruplar hakkında bu kararların alındığını belirtiyor.

Rusya'da LGBTQ'lara yönelik saldırılar sıkça insan hakları grupları tarafından raporlanıyor. Moskova, 2013'te "18 yaşının altındakilere eşcinsel propagandası yapılmasını yasaklayan" bir yasa geçirdi ve bunu gökkuşağı bayrağı gibi sembollerin kullanılmasını önlemek için kullandı.

2020'den bu yana anayasada "evliliğin kadın ile erkek arasında bir müessese" olduğu ifadeleri yer alıyor.