Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi: Burada Taliban'a alternatif yok; direnişin başarılı olma ihtimali çok düşük

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Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi, ülkede Taliban'a bir alternatif olmadığını ve radikal İslamcı militan gruba karşı direnişin "başarılı olma ihtimali olmadığını" ifade etti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Büyükelçi Dimitri Zirnov, Kabil'deki güvenlik durumunun Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana geçmişe kıyasla çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Zirnov, "Kötü bir rejim vardı ve ortadan kaldırıldı. İnsanlar umutlu; durumun daha kötü olamayacağını söylüyorlar, demek ki daha iyi olmalı. Şimdi Taliban'ın karşısında geçmeleri gereken bir başka test var. Düzeni sağladıktan sonra sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeliler" dedi.

"Gerçeklikten kopamayız. Taliban burada de-facto otorite. Afganistan'da Taliban'a bir alternatif yok" diyen Zirnov, "Birçok insan durumu Batı'da yeni bir hayata bilet olarak görüyor. Bu Taliban'la bağlantılı olmayabilir" diye konuştu.

Zirnov, Pençşir merkezli direnişin de Taliban'a karşı şansı olmadığını savundu:

"Askeri başarı şansları yok. Orada çok fazla insan yok. Bildiğimiz kadarıyla 7 bin kişiler. Mevcut olarak zaten yakıt problemleri var. Bir helikopter uçurmayı denediler ancak petrol ve teçhizatları yok"