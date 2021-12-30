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Dünya

Rusya, Netflix'in devlet kanallarının yayınını vermesini zorunlu tutacak

Moskova, Batılı teknoloji devleri üzerindeki baskılarını artıran adımlar atmaya devam ediyor

30 Aralık 2021 08:37

T24 Dış Haberler

Rusya'nın devlet medya denetleme kurumu, Netflix'in Rus devlet kanallarını yayınlamasını zorunlu kıldı.

Roskomnadzor, Netflix'i salı günü "görsel-işitsel servisler" listesine ekledi. Rusya'da 100 binden fazla kullanıcısı olan streaming servislerinin Rus yasalarına uyması ve Rusya'da bir şirket olarak kaydedilmesi zorunlu tutuluyor.

Listeye alınan servislerin Rusya'nın 20 federal televizyon kanalının canlı yayınını sunması da zorunlu tutuluyor.

2022'nin Mart ayı itibariyle Netflix'in Rus kullanıcılarına 1. Kanal'dan Rus Ortodoks Kilisesi'nin 'Spas' (Kurtarılmış) kanallarına hepsinin yayınını vermesi gerekecek.

Rusya, 2021'de internet devleri üzerindeki baskısını artırdı. Geçen hafta, Rusya'da mahkemeler Google ve Meta'ya sansürlü içerikleri kaldırmadığı için toplam 125 milyon dolar para cezası verdi.

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