Rusya NATO'ya yardım eli uzattı

T24 - Rusya, Batılı ülkelerin ricasını kabul ederek Afganistan'daki savaşa 21 yıl sonra geri dönmeyi kabul etti.

Batılı ülkeler 21 yıl önce Rus kuvvetlerini ülkeden atması için Mücahiddin'e yardım etmişti.

İngiliz The Independent gazetesi Moskova'nın, Afgan ordusu ve narkotikle mücadele edecek askerleri eğitip, Afganistan'da kullanması için NATO'ya helikopter birlikleri sağlamayı prensipte kabul ettiğini bildirdi.

Rusya hali hazırda, ABD liderliğindeki koalisyona üye olan Polonya'ya çok sayıda hava aracı sattı.

Şimdi ise NATO daha fazla helikopter, pilotların eğitilmesi ve sürekli Taliban'ın saldırılarına hedef olan Pakistan güzergahına alternatif olarak silah ve cephane sevkiyatının Rusya üzerinden yapılması için bu ülkeyle pazarlıklar yapıyor.

Rusya ile yapılan ve NATO açısından çığır açan bir gelişme olarak nitelendirilen bu anlaşmanın önümüzdeki ay Lizbon'da yapılacak olan ve Rusya Cumhurbaşkanı Dimitry Medvedev'in de katılacağı NATO zirvesinde açıklanması bekleniyor.

Moskova ise Afganistan'daki yardımına karşılık NATO ile daha fazla işbirliği talep ediyor.



