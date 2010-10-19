-RUSYA NATO ZİRVESİNE KATILACAK PARİS (A.A) - 19.10.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, gelecek ay Lizbon'da düzenlenecek NATO zirvesine katılması için yapılan daveti kabul ettiğini belirtti ve ülkesinin, füze kalkanı projesine iştirak etme önerisini değerlendirdiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Fransa'nın kuzeydoğusundaki Deauville sahil kentinde bugün bir araya geldi. Medveded, ABD'nin girişiminde başlatılan Avrupa için füze kalkanı projesine ülkesinin katılmasıyla ilgili bir soruya, ''Biz bunu değerlendiriyoruz''diyerek yanıt verdi. Rus lider bununla birlikte, önerinin kendilerini ''endişelendirdiğini'' belirterek, NATO üyelerinin de bu önerinin temel hedeflerini gözden geçirmelerini istedi. Medveded, Lizbon'da yapılacak zirveye katılması için yapılan daveti de kabul ettiğini açıkladı. ABD, füze kalkanının, Avrupa'yı İran ve Kuzey Kore'den gelecek olası bir saldırı karşısında koruması için inşa edilmesi gerektiğini savunuyor. Fransa'nın Deauville kentinde düzenlenen zirvede, liderler, AB ve Rusya arasındaki işbirliği ile güvenlik ve enerji konularını masaya yatırırken, NATO ile Rusya arasındaki ilişkileri ele aldı. Fransa, zirveye davet edilmedikleri için rahatsızlıklarını dile getiren bazı AB ülkelerine, iki günlük zirvede AB ve Rusya arasındaki ilişkiler konusunda kararlar alınmayacağı teminatında bulunurken, zirve sonuçlarını birlik üyeleriyle daha sonra paylaşacağını bildirmişti.