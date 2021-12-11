Rusya, NATO'dan eski Sovyet cumhuriyetlerine verdiği sözü tutmamasını istiyor

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Rusya, NATO'nun 2008'de eski Sovyet cumhuriyetleri Gürcistan ve Ukrayna'ya askeri ittifakın kapılarını açan kararı iptal etmesini talep etti.

Moskova, ayrıca NATO'dan komşu ülkelerine silah yerleştirmeyeceğine dair taahhüt vermesini istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'dan isteklerini en açık şekilde listelediği bildiri olarak yorumlandı.

Açıklamada Rusya ile NATO arasında düzenli savunma diyalogu kurulması da teklif etti.

ABD'de Biden yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut şartlarda gerçekçi durmadığına dair sinyaller vermişti.

NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliği konusunda duruşunun değişmediğini ifade etti.

Stoltenberg, "Temel prensip, her ülkenin kendi yolunu seçebilmesidir" dedi.

"NATO'nun Ukrayna ile olan ilişkisi NATO'nun 30 üyesi ve Ukrayna tarafından belirlenecektir. Başkası tarafından değil" diyen Stoltenberg, "Rusya'nın tekrar süper güçlerin etki alanları olduğu bir sistem inşa etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.