Rusya Müftülüğü'ne savclılık uyarısı

T24 - “Bediüzzaman Said Nursi’nin yaşayan son talebelerinden biri” olarak tanıtılan Mustafa Sungur’un Rusya’da düzenlenen bir konferansa davet edilmesi Rusya’da savcılığın tepkisini çekti.





Geçen sonbaharda “Rusya –İslam Dünyası: İstikrar için İşbirliği” konulu konferansı düzenleyen Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynitdun’a, “aşırılıklarla mücadele yasası”nın ihlal edildiği gerekçesiyle Moskova savcılığından uyarı yazısı yollandı. Gerekçe olarak, Mustafa Sungur’un, Rusya’da faaliyetleri yasaklanan “Nurcular” cemaatinin takipçisi olması gösterildi.





Kommersant gazetesinin “Türk misafir davetsiz misafirden kötü” diye ironik bir başlıkla verdiği habere göre, Moskova Savcı Yardımcısı Aleksey Grigoriyev tarafından imzalanarak Müftü Ravil Gaynutdin’e yollanan uyarı yazısında, 24 Eylül 2009’da yapılan konferansa Türk vatandaşı Mustafa Sungur’un davet edilmesi “yasa ihlali” olarak yorumlandı. Konferans Başkan Medvedev ve Moskova belediyesinin desteğiyle yapılmıştı.



Haberde daha önce Rusya’da dini kurumların yetkililerinin savcılıktan böyle bir uyarı almadıkları belirtildi. Gaynutdin’in yardımcısı Damir Gizatullin, “Can sıkıcı bir hata oldu” derken, Rusya İslam Komitesi Başkanı Heydar Cemal, “Moskova savcılığı yetkisini aştı. Eğer davet edilen kişi suçlu olarak arananlar listesimde değilse ortada bürokratik bir saçmalık var demektir” diye konuştu.



Habere konu olan Mustafa Sungur, 1929 doğumlu. Said Nursi’nin sağlığında yanında olan öğrencilerinden biri olarak özellikle Fethullah Gülen cemaati içinde büyük saygı görüyor.









