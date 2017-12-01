Rusya Mısır ile hava sahasının kullanımı için görüşüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Aralık (DHA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Mısır ile, savaş uçaklarının Mısır hava sahasının kullanılmasına ilişkin anlaşma tasarısı üzerinde çalışılması için Savunma Bakanlığı’na talimat verdi.

Resmi hukuki bilgi portalında yer alan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın katılımıyla Rusya Savunma Bakanlığı’na Mısır ile ilgili görüşmelerin yapılması ve anlaşmaya varılması halinde, Rusya Federasyonu adına belgeyi imzalama talimatı verildi. Ayrıca gereklilik halinde, belge tasarısına değişikliklerin yapılması için de izin verildi” denildi.

Tasarının ikinci maddesine göre, askeri uçaklar Rusya ve Mısır’ın hava sahasını her devletin yasalarına ve uluslararası normlara göre kullanabilirler. Belgede, bu anlaşmanın tehlikeli yükler taşıyan askeri uçakları kapsamadığı belirtildi.