T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Mısır ile hava sahasının kullanımı için görüşüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Aralık (DHA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Mısır ile, savaş uçaklarının Mısır hava sahasının kullanılmasına ilişkin anlaşma tasarısı üzerinde çalışılması için Savunma Bakanlığı’na talimat verdi

01 Aralık 2017 12:53

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Aralık (DHA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Mısır ile, savaş uçaklarının Mısır hava sahasının kullanılmasına ilişkin anlaşma tasarısı üzerinde çalışılması için Savunma Bakanlığı’na talimat verdi. 
Resmi hukuki bilgi portalında yer alan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın katılımıyla Rusya Savunma Bakanlığı’na Mısır ile ilgili görüşmelerin yapılması ve anlaşmaya varılması halinde, Rusya Federasyonu adına belgeyi imzalama talimatı verildi. Ayrıca gereklilik halinde, belge tasarısına değişikliklerin yapılması için de izin verildi” denildi. 
Tasarının ikinci maddesine göre, askeri uçaklar Rusya ve Mısır’ın hava sahasını her devletin yasalarına ve uluslararası normlara göre kullanabilirler. Belgede, bu anlaşmanın tehlikeli yükler taşıyan askeri uçakları kapsamadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaAralık DHARusya Başbakanı Dmitri Medvedev MısırMısırSavunma BakanlığınaDışişleri BakanlığınınRusya Savunma Bakanlığına MısırRusya FederasyonuAyrıcaRusyaMısırınBelgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24