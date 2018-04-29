Rusya misilleme olarak bir grup ABD'li diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg'daki ABD Konsolosluğu'nu kapatacaklarını, ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomatlara karşılık aynı sayıda Batılı diplomatı da sınır dışı edeceklerini söyledi.

Buna göre Rusya, 60 ABD'li diplomatı sınır dışı edecek.

20'den fazla ülke Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'ın İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinden sonra Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Salisbury kentinde saldırıya uğrayan yoğun bakımdaki Sergey Skripal ve durumunun iyiye gittiği açıklanan Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.

Erken saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Rus eski çifte ajan ve kızının zehirlenmesinden sonra Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almayan ülkeleri övdü.

Maria Zaharova, İngiltere'nin ve ABD'nin baskılarına boyun eğmeyen ülkelerin uluslararası yasal normlar açısından sorumlu davrandıklarını söyledi.

Zaharova bu açıklamayı haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin, NATO üyesi olmasına rağmen ittifaktaki pek çok müttefiğinin aksine Rus diplomatları sınır dışı etmemesine ilişkin bir soruya yanıtında yaptı.

Pek çok Batı ülkesi İngiltere'ye destek amacıyla Rus diplomatları sınırdışı kararı almıştı.

Bu ülkeler arasında Avrupa Birliği ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova da var.