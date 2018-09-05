Rusya Milli Takımı, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup\'taki ilk maçında 7 Eylül Cuma günü Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Rusya Milli Takımı, bu maç için Trabzon\'a geldi.

Saat 19.40 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na inen Rusya kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüs ile konaklayacağı otele geçti. Trabzon\'a gelerek kampa giren Rusya Milli Takımı, yarın saat 12.00\'de Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanın ardından saat 13.00\'te basın toplantısı düzenleyecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rusya Milli Takımı kafilesinin havalimanından görüntüleri

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