Rusya Merkez Bankası, 9 Eylül'e kadar döviz satışlarını askıya aldı

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Rusya Merkez Bankası, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırma kararının ardından uygulanan yaptırımlarla mücadele kapsamında 9 Eylül'e kadar döviz satışını askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "9 Mart ile 9 Eylül arasında bankalar vatandaşlarına döviz satamayacak" denildi.

Merkez Bankası, vatandaşların döviz verip ruble alabileceğini ifade etti. Kararlar doğrultusunda bankadan çekilebilecek dövizin de 10 bin dolarla sınırlandırıldığı belirtildi. Zatem dövizi olan vatandaşlar parasını hangi para birimine yatırmış olursa olsun ATM'lerden sadece dolar çekebilecek.