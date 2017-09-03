T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemeleri nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdi

03 Eylül 2017 15:46

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore\'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemeleri nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"3 Eylül\'de Kuzey Kore\'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemesi nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu eylemler ile Kuzey Kore\'nin birkez daha BM Güvenlik Konseyi\'nin kararlarını ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz Moskova DHARusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey KoreRusya Dışişleri BakanlığıEylül Kuzey KoreDışişleri BakanlığıKuzey KoreBM Güvenlik Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24