Rusya: Kuzey Humus'ta ateşkes devreye giriyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Humus kentinin kuzeyinde yeni bir gerilimi azaltma bölgesi oluşturulması konusunda muhalifler ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Konaşenkov'un Rusya'da yayın yapan Rossiya 24 televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasına göre, Humus'un kuzeyinde oluşturulacak gerilimi azaltma bölgesinde yerel saatle 12.00'den itibaren ateşkes başlayacak.

​Konaşenkov ayrıca söz konusu gerilimi azaltma bölgesinin toplam 147.000 kişinin yaşadığı 84 yerleşim yerini kapsayacağını söyledi.

​Humus'un kuzeyindeki ateşkese ilişkin anlaşmanın Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Suriyeli ılımlı muhalifler arasında 31 Temmuz'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan bir görüşmede sağlandığını belirten Konaşenkov, yeni gerilimi azaltma bölgesindeki kontrol noktalarında 4 Ağustos'tan sonra Rus askeri polisinin görev yapacağını kaydetti.

"Humus'un kuzeyindeki tün hasta ve yaralılar Rus askeri hastanesinde ya da Suriye'nin tıbbi kurumlarında tedavi görme olanağına sahip olacak" diye devam eden Konaşenkov'un anlattığına göre, buna karşılık muhalifler ise gerilimi azaltma bölgesinden geçen Humus-Hama otoyolundan geri çekilecek.

Suriye'de toplam dört gerilimi azaltma bölgesi kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını da hatırlatan Konaşenkov, biri Suriye'nin güneybatısında diğeri ise Doğu Guta'da olmak üzere, oluşturulan iki bölgede ateşkesin başarıyla sürdüğünü de ekledi.

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