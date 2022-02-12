Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi

Sputnik Türkçe'nin haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Denizaltı mürettebatının, Rusça ve İngilizce olarak yapılan, Rusya karasularında bulundukları yönündeki uyarıyı ve su yüzüne çıkma talebini dikkate almadığı kaydedildi.