Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi

ABD denizaltısının, radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedildi.
Rusya Pasifik Filosu gemilerinin, devlet sınırı ihlallerini önlemek için su altı kontrolü gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının Rusya sınırını ihlali nedeniyle ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı" bilgisi paylaşıldı.