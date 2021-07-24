Rusya, Küba'ya insani yardım gönderdi

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İki An-124 Ruslan uçağı Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Hava Üssü'nden havalandı. Uçaklar Küba'ya gıda, kişisel koruyucu ekipman ve 1 milyondan fazla tıbbi maske götürecek" ifadeleri kullanıldı.

Sevkiyatın Putin'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Küba'da geçen hafta binlerce kişi Havana'nın Malecon bulvarında ve çeşitli noktalarında Koronavirüs krizi sırasında yaşanan gıda kıtlığına ve yüksek fiyatlara karşı eylem düzenlemişti. Bunun Küba'da hafızlardaki en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtilmişti.