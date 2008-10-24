Rusya krize karşı ek önlemler aldı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkede mevcut ekonomik krizin aşılması için önlem paketleri almaya devam ediyor.



Duma'daki toplantıda devlet bütçesinde yeni düzenlemelerin yanı sıra, Merkez Bankası'nın yetkilerinde değişiklik yapan kararlar kabul edildi.



Alınan kara göre, Merkez Bankası'nın borsadaki hisse senedi operasyonlarındaki yetkileri genişletilirken, vatandaşların bankalardaki birikimlerinin korunması için de Banka Hesapları Sigorta Ajansı'nın 200 milyar rublelik (8 milyar dolar) kaynaktan yararlanabilmesi olanağı getirildi.



Kriz öncesinde iflas eden bankalardaki birikimlerin 4 bin dolarlık bölümünü sigortadan alabilen Rus vatandaşları, kabul edilen bu karar sayesinde birikimlerinin 25 bin 925 dolarlık sigortadan tahsil edebilecekler.



Duma Maliye Komitesi üyesi milletvekili Anatoliy Gennadiyeviç Aksakov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Küresel krizden en fazla finans kurumları zarar gördü. En baştada büyük ölçekli bankalar olumsuz etkilendi. Devletin aldığı önlemler bu bankaları kurtarma amacı taşıyor" dedi.



Küçük ölçekli bankaların önceki krizlerden edindiği tecrübe sayesinde krizdeh daha az zarar gördüğünü ifade eden Aksakov, "Küçük bankalar uluslararası kredi alamadıkları için kendi çaplarında faaliyet gösteriyor ve krizden en az onlar etiklenecek" diye konuştu.



Rusya'da küresel krizden en fazla zararı inşaat şirketlerinin gördüğünü söyleyen Aksakov, "Rus emlak piyasasındaki fiyatlar çok yükselmişti. Bu sektörün müşterileri şu anda fiyatların düşmesini beklediği için hiç bir şey yapmıyorlar. İnşaat sektörü de yatırdığı parayı geri alamadığı için aldığı kredileri ödeyemiyor. Rusya'da emlak fiyatlarının düşeceğine inanıyorum ve bunun uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Özellikle Moskova'daki emlak ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda fiyatların eskisinden de daha fazla yükseleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Küresel kriz başkent Moskova sokaklarına henüz tam anlamıyla yansımazken, doların son günlerde ruble karşısında aşırı değer kazanmasından dolayı döviz büfeleri önündeki uzun kuyruklar dikkat çekiyor.



Satış ve pazarlama bölümünde çalıştığını söyleyen bir Rus bankacı, ekonomik krizi kendi bütçesinde şu anda hissetmediğini belirterek, "İş yerimizde kimse çıkarılmadı. Maaşlarımızda bir değişiklik yok. Paramı dolara çevirmeyi düşünmüyorum ve ruble bazında tutmaya devam edeceğim. Ancak duyduğum kadarıyla bir çok kişi dolar alıyor" dedi.



Moskova'da mimarlık şirketinde çalışan bir Rus vatandaşı da Rusya'da ekonomik kriz olmadığını savunarak, "Sadece Rus hükümetinin uluslararası ekonomik krizle başarısız bir şekilde mücadele ettiğini düşünüyorum. Mevcut ekonomik değişikliklerin kısa süreli olduğuna ve doların ruble karşısında çok yakında tekrar değer kaybedeceğine inanıyorum" diye konuştu.



Rusya'da çalışan Amerikalı ulaştırma ekonomisti John Reef ise Rusya'nın bugün diğer ülkelere nazaran daha iyi pozisyonda olduğunu belirterek, "Çünkü Rusya'nın elinde enerji gücü var. Petrol fiyatları Amerikan dolarının değer kazanması yüzünden düşüyor. Bu da dolar değerlendiği için Rusya'nın ruble bazındaki gelirinde fazla bir kaybının olmayacağını gösteriyor" dedi.

