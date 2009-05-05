Rusya, korsanlar için uluslararası mahkeme önerdi



Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, denizlerde korsanlık yaptığından kuşkulanılan kişilerin yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulmasını önerdi.

Medvedev, Rusya Genel Savcısı Yuri Çayka'ya hitaben yaptığı ve televizyondan yayımlanan konuşmasında, "Bu konuda, belki, uluslararası bir mahkeme kurulması da dahil bütün olasılıkların düşünülmesi gerekir" dedi.



Somali açıklarında geçen hafta 29 kişinin bulunduğu korsanlara ait bir gemiyi ele geçiren Rusya, bu şüphelilerin nerede yargılanacağına henüz karar vermedi







