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Dünya

Rusya Kore Yarımadası'nda itidal çağrısında bulundu

Rusya, Kuzey Kore'nin Güney Kore gemisini batırmakla suçlanmasının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Rusya, Kuzey Kore'nin Güney Kore gemisini batırmakla suçlanmasının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu.


İnterfaks'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tarafların sağduyulu olmaları gerektiğini söyledi. Sözcü, asıl meselenin, gerginliğin büyüyerek bir silahlı savaşa dönüşmesini engellemek olduğunu belirtti.


Uluslararası bir soruşturma komisyonunun raporunda, 26 Martta Kuzey Kore deniz sınırı yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında 46 donanma mensubunun öldüğü Güney Kore savaş gemisinin batmasına, Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidonun yol açtığı ifade edilmişti. Kuzey Kore ise raporu yalanlamış, Seul yönetimini, sahte kanıtlar üretmekle suçlayarak iki ülkenin savaşın eşiğinde olduğunu bildirmişti.

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