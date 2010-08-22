-RUSYA, KAZAKİSTAN'DAN BUĞDAY TALEBİNDE BULUNDU ASTANA (A.A) - 22.08.2010 - Rusya'nın Kazakistan'dan resmi olarak buğday talebinde bulunduğu bildirildi. Kazakistan Tarım Bakanlığından alınan bilgiye göre, yaşadığı kuraklık nedeniyle buğday satışını yasaklayan, dünyanın en büyük buğday üreticilerinden Rusya, Kazakistan'dan resmi olarak buğday talebinde bulundu. Rusya'nın Kazakistan'dan ilk etapta 300 bin ton buğday talebinde bulunduğu, Rusya'nın buğday ihtiyacının yaklaşık 6 milyon ton olduğu ve bunun büyük kısmının Kazakistan'dan sağlanmak istediği kaydedildi.