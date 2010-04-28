Rusya 'Katin katliamı' belgelerini yayınladı

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Sovyet askerleri İkinci Dünya Savaşı sırasında esir aldıkları Polonyalı asker, siyasetçi ve sanatçıları 1940 Nisan'ında enselerinden vurararak öldürdükten sonra toplu mezarlara atmıştı.İnfazlar çeşitli yerlerde gerçekleştirildi. Ancak Rusya'nın batısındaki Smolensk kenti yakınlarında bulunan Katin ormanlarında gerçekleşen katliam diğerlerinin de sembolü haline geldi.BBC Türkçe'nin haberine göre Sovyetler Birliği bu konudaki suçlamaları yıllar boyunca reddetmiş, ancak Mihail Gorbaçov 1990'da, bu katliamı Sovyetlerin gizli polis teşkilatı NKVD'nin gerçekleştirdiğini ilan etmişti.Sovyetler Birliği çöktükten sonra daha ılımlı bir tavır izleyen Moskova, devlet arşivlerindeki belgeleri 1990'larda özel araştırmacılara açtı.Polonya ise Kremlin'in tüm belgeleri açmasını istiyor, bu talep ilişkilerde gerilime neden oluyordu.Ancak Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekilerin geçen ay Katin katliamı anma törenlerine giderken uçaklarının düşmesi sonucu ölmelerinin ardından, iki ülke ilişkilerinde yakınlaşma görüldü.Rus devlet arşivi de, Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in talimatıyla, Polonya'ya bir jest olarak belgeleri internet sitesine koydu.Belgeler arasında en dikkat çekici olanı 5 Mart 1940 tarihli.Dönemin NKVD Başkanı Lavrenty Beria'nın Stalin'e yazdığı mektupta, Polonyalı savaş esirlerinin öldürülmesi öneriliyor.Mektubun altında Stalin'in bu talebi "olumlu" bulduğunu gösteren notu ve imzası bulunuyor.