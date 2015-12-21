Rusya: Karakutudaki verileri sağlıklı bir şekilde elde etmek mümkün değil

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, sınır ihlali yapan ve Türk F-16’ları tarafından düşürülen Su-24 uçağının karakutusundan elde edilen verilen paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenledi. İnceleme komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "karakutu kayıtlarının deşifre edilmesi zaman alacağı" belirtildi. Açıklamada, "Karakutudaki verileri sağlıklı bir şekilde elde etmek mümkün değil" dendi.

Karakutunun deşifre çalışmalarına Çin, İngiltere ve ABD'den uzmanların da katıldığını hatırlatan Rus yetkililer, yabancı uzmanların çalışmalarla ilgili hiçbir şikâyette bulunmadığının altını çizdi.