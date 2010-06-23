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Dünya

Rusya Karadeniz filosunu yenileyecek

Rusya, Karadeniz filosunu 15 yeni gemi ve denizaltıyla yenileyecek.

23 Haziran 2010 03:00

T24- Rusya, Karadeniz filosunu 2020 yılına kadar 15 yeni gemi ve denizaltı ile yenileyecek.


Ukrayna'nın Podrobnosti sitesinin haberine göre, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Vısotski yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasında bulunan Karadeniz filosunun, 2020 yılına kadar 15 adet 22350 tipi firkateyn ve 677 "Lada" tipi dizel denizaltı ile takviye edileceğini belirtti.


Karadeniz filosunun, daha önce basında yer aldığı gibi başka bölgelerden aktarılan gemilerle değil, yeni yapılan gemilerle takviye edileceğini vurgulayan Vısotski, bu yıl içerisinde Karadeniz filosu için planlanan bir firkateyn ve denizaltının yapımına başlanacağını kaydetti.


Rus Karadeniz filosunun Sivastopol'de bulunan üssü, uzun süre Kiev ile Moskova yönetimleri arasında tartışma konusu olmuştu.


Eski Ukrayna yönetimi, Rus Karadeniz filosunun anlaşma süresinin bittiği 2017 yılında Kırım'ı terk etmesini istemişti. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanlığı görevini Viktor Yuşçenko'dan devralan Viktor Yanukoviç, 21 Nisanda Harkiv kentinde görüştüğü Medvedev ile anlaşmanın uzatılması konusunda uzlaşmıştı.


Anlaşmayla, Sivastopol limanındaki Rus deniz üssünün kira süresi, sona ereceği 2017 yılından itibaren 25 yıllığına uzatıldı. Anlaşma, 25 yılın sonunda tarafların uygun görmesi halinde sürenin 5 yıl daha uzatılabilmesini de içeriyor.

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