-RUSYA, KARADENİZ FİLOSUNU GELİŞTİRECEK MOSKOVA (A.A) - 25.10.2010 - Ukrayna ile üs kira süresini uzatan Rusya'nın, Karadeniz'deki filosunu önümüzdeki 10 yıl içinde 18 gemiyle güçlendirmeyi planladığı bildirildi. Rus Donanmasından adı açıklanmayan bir yetkili İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, filonun uzun süredir onarımdan geçmediğini, birçok geminin neredeyse kullanışsız hale geldiğini belirterek, önümüzdeki 10 yıl içinde 18 gemi ile filonun geliştirilmesinin planlandığını söyledi. Yetkili, Karadeniz filosunu en az 6 firkateyn ve 6 dizel motorla çalışan denizaltıyla modernize etmeyi planladıklarını kaydederek, "Devletin 2011-2020 arası silahlanma programına göre Karadeniz'deki filoya 18 gemi daha eklenecek" diye konuştu. Aynı yetkili, filodaki eski bombardıman uçaklarının yeni Sukhoi 24M tipi bombardıman uçaklarıyla değiştirileceğini de sözlerine ekledi. Rus Donanmasından konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ukrayna, Moskova yanlısı Viktor Yanukoviç'in devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından geçen nisan ayında Sivastopol'daki Rus deniz üssünün kira süresini, Rusya'dan gazı yüzde 30 indirimle alma karşılığında 2042 yılına kadar uzatmıştı. Kiev'in üssün kira süresini uzatması Rusya ile ilişkilerinin yeniden eski güçlenmesine yol açmış ve Ukrayna, NATO üyeliği yerine yeniden eski Sovyet müttefikiyle yakınlaşmayı tercih etmişti. Analistler, Rusya'nın filosunda böyle bir revizyon yapabilmesi için Ukrayna'nın onayını alması gerektiğini belirterek, iki ülkenin şu anda 2009 yılında yapılan gaz fiyatının yeniden düzenlenmesi üzerinde çalıştığına dikkat çekiyorlar. Rus gaz devi Gazprom, Ukrayna'nın devlet şirketi Naftogaz'ın Gazprom ile birleşmesine izin vermesi halinde bu ülkeye verilen gaz fiyatında indirime gidebileceklerini açıklamıştı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in 27 Ekimde Kiev'e yapmayı planladığı ziyaret sırasında gaz fiyatlarının da masaya yatırılması bekleniyor.