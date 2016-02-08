T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, Karadeniz bölgesinde orduları alarma geçirdi

Karadeniz ve Hazar donanmalarının da katılacağı alarm tatbikatında, paraşütçü birlikleri “çıkarma” provası gerçekleştirecek

08 Şubat 2016 14:18

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rusya Güney Askeri Bölgesi’ndeki birliklerin alarm konumuna geçirildiğini duyurdu. Karadeniz ve Hazar donanmalarının da katılacağı alarm tatbikatında, paraşütçü birlikleri “çıkarma” provası gerçekleştirecek.

Rusya’nın Rostov şehri merkezli Güney Ordu Birlikleri'ne verilen ani alarm emriyle ilgili İnterfaks ajansına açıklama yapan Savunma Bakanı Şoygu, “Başkomutanımız Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri doğrultusunda Pazartesi sabahı Rusya Güney Askeri Bölgesi’nde paraşütçü indirme birlikleriyle askeri ulaştırma birimleri yüksek alarm konumuna geçirilmiştir.

İlan edilen alarm çerçevesinde çıkarma tatbikatları yapılacaktır. Tatbikata Rusya’nın Karadeniz ve Hazar donanmalarına ait gemiler de katılacaktır” dedi.

Rusya’nın güneydeki birliklerini alarm konumuna geçirmiş olmasıyla ilgili Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov tarafından Moskova’daki yabancı ülke askeri ataşelerine bilgi vereceği de açıklamada kaydedildi.

ETİKETLER

rusyaçıkarmaparaşütkaradenizgüney askerihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24