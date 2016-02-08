Rusya, Karadeniz bölgesinde orduları alarma geçirdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rusya Güney Askeri Bölgesi’ndeki birliklerin alarm konumuna geçirildiğini duyurdu. Karadeniz ve Hazar donanmalarının da katılacağı alarm tatbikatında, paraşütçü birlikleri “çıkarma” provası gerçekleştirecek.

Rusya’nın Rostov şehri merkezli Güney Ordu Birlikleri'ne verilen ani alarm emriyle ilgili İnterfaks ajansına açıklama yapan Savunma Bakanı Şoygu, “Başkomutanımız Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri doğrultusunda Pazartesi sabahı Rusya Güney Askeri Bölgesi’nde paraşütçü indirme birlikleriyle askeri ulaştırma birimleri yüksek alarm konumuna geçirilmiştir.

İlan edilen alarm çerçevesinde çıkarma tatbikatları yapılacaktır. Tatbikata Rusya’nın Karadeniz ve Hazar donanmalarına ait gemiler de katılacaktır” dedi.

Rusya’nın güneydeki birliklerini alarm konumuna geçirmiş olmasıyla ilgili Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov tarafından Moskova’daki yabancı ülke askeri ataşelerine bilgi vereceği de açıklamada kaydedildi.