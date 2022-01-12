Rusya, Kanye West'in "ikinci evi" olacak; Putin'le görüşmek istiyor

T24 Dış Haberler

ABD'li rapçi Kanye West'in yeni müzik ve iş girişimlerinde bulunmak için Rusya'ya gideceği ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediği belirtildi.

West'in stratejik danışmanı Ameer Sudan, Billboard'a yaptığı açıklamalarda bahar veya yaz aylarında rapçinin Kremlin'e yakın bir milyarderle iş anlaşmaları üzerine görüşeceğini ve Rusya'daki ilk konserlerini vereceğini ifade etti.

Sudan, "West orada çok zaman geçirecek. Rusya, ikinci evi gibi olacak" dedi.

Kremlin, çarşamba günü yaptığı açıklamada West'in planladığı Rusya ziyaretiyle hiçbir bağlantıları olmadığını belirtti.