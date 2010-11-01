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Dünya

RUSYA: JAPONYA'NIN TAVRI KABUL EDİLEMEZ MOSKOVA (A.A)

01 Kasım 2010 16:09

-RUSYA: JAPONYA'NIN TAVRI KABUL EDİLEMEZ MOSKOVA (A.A) - 01.11.2010 - Moskova, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in tartışmalı Kuril adalarını ziyaret etmesine tepki gösteren Japonya'nın tavrının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ardından Japonya'nın, Rusya'nın Tokyo Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Japon tarafının Başkan Medvedev'in Kuril ziyaretine tepkisi kabul edilemez. Orası bizim toprağımız ve Rusya Devlet Başkanı Rus toprağını ziyaret etti" dedi. Lavrov, Japonya'nın Moskova Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu konuda Rusya'nın tutumunun iletileceğini de belirtti. Medvedev, Rusya'da Güney Kuriller olarak bilinen ve 4 adadan oluşan Kuril adalarının birini bugün ziyaret etmişti. Japonya üzerinde hak iddia ettiği adaları Kuzey Toprakları olarak niteliyor.

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