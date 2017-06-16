Rusya: IŞİD lideri El Bağdadi öldürülmüş olabilir

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü Moskova'da yapılan açıklamada IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceği bildirildi. Açıklamada bakanlığın mayıs ayı sonunda Rakka’ya yönelik bir Rus hava saldırısında öldüğü yönündeki bilgilerin incelendiği ve teyit edilmeye çalışıldığı belirtildi. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Amerikalı Albay Ryan S. Dillon ise IŞİD liderinin öldürüldüğü yönündeki bilgiyi teyit edemeyeceklerini duyurdu.

IŞİD'in Suriye'deki kalesi konumundaki Rakka'ya söz konusu hava saldırısının 28 Mayıs gecesi gerçekleştiği belirtildi. El Bağdadi'nin kentten kaçış rotasının planlarını yapmak için o akşam diğer IŞİD liderleri ile bir araya geldiği öne sürüldü.

IŞİD liderinin daha önce de sık sık yaralandığı ya da öldüğü iddia edilmişti.

Geçen yılın Aralık ayında ABD, El Bağdadi hakkında doğrulanabilir bilgi verenlere 10 ile 25 milyon dolar arası ödül verileceğini açıklamıştı.

El Bağdadi kim?

Son aylarda Rusya ve ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş uçakları Rakka’ya yönelik hava saldırılarını artırmıştı. Haziran ayı başında Rakka'yı IŞİD'den geri almak için operasyon başlatan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de kentin batısındaki ilerleyişini sürdürüyor.

2014 yılında Musul'da bir camide Irak ve Suriye'de bir hilafet devleti kurduklarını ilan eden IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, 1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde doğdu. Bağdat Üniversitesi'nde İlahiyat okudu. 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinin sonra bir süre, ülkeyi işgal eden ABD'nin Irak'taki bir hapishanesinde kaldı.

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DPA, BD/BÖ