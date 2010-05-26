Rusya-İran ilişkilerinde 'yaptırım' gerginliği

T24 -

Ahmedinejad'dan Rusya'ya sert eleştiri

Putin: Uluslararası endişeleri gidermeyecek

Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Sergey Prihodko, yaptığı açıklamada, ülkesini eleştiren Ahmedinejad'ın "politik demagoji"den kaçınmasını isteyerek yanıt verdi.Rusya'nın ne Amerika ne de İran yanlısı olduğunu ve Moskova'nın politikasının ulusal çıkarlar tarafından yönlendirildiğini ifade eden Prihodko, açıklamasında, "Bugüne kadar hiç kimse siyasi demagojilerle otoritesini koruyamadı" ifadesini kullandı.5 artı 1 ülkelerinin İran'a yönelik yeni yaptırım karar taslağı üzerinde anlaşmalarına değinen Ahmedinejad, Rusya'nın karar taslağına destek vermesini eleştirmişti.Rusya'nın yaptırımlardan yana tavır almasına sert Tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, "Rusya İran halkının onları da tarihi düşmanlar listesine almasına izin vermemeli" açıklamasında bulunmuştu.Türkiye, Brezilya ve İran'ın anlaştığı üzerinde anlaştığı ve 17 Mayıs 2010 tarihidne imzalanan "uranyum takas anlaşması"na başta ABD, daha önceki yaptırımların devamı niteliğini taşıyan, 4. yaptırım paketi taslağı ile yantı vermişti.Taslak metin üzerinde "5 artı 1" ülkeleri olan Almanya, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa mutabakata varmıştı.ABD'nin yaptırım çıkışına Türkiye ve Brezilya tepki göstermiş, Türkiye her şeye rağmen süreci devam ettirmek için ellerinden geleni yapacağını açıklamıştı.Takas anlaşması ardından Başbakan Erdoğan ile görüşen Rusya Başbakanı Valdimir Putin anlaşmanın önemine değinip uluslararası toplumun endişelerini gidermeyeceğini belirtmişti.