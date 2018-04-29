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BBC Türkçe

Rusya: İngiltere'nin saçma suçlamaları doğru değil

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından İngiltere'nin yaptığı suçlamaları "saçma iddialar" olarak niteleyerek, reddetti. Rusya, İngiltere'ye açıklama yapmayacak. İngiltere ise AB

29 Nisan 2018 20:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından İngiltere'nin yaptığı suçlamaları "saçma iddialar" olarak niteleyerek, reddetti.

Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı kullanılarak düzenlenen saldırıyla Rusya'nın hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Rusya, Moskova'daki İngiltere Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere'nin bu saldırıda Rus üretimi olduğu tespit edilen sinir gazının nasıl kullanılmış olabileceğiyle ilgili olarak açıklama yapması için Rusya'ya verdiği süre gece yarısı doluyor.

Lavrov, İngiltere'ye herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ise İngiltere'deki saldırıyı "çok kaygı verici" olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya karşı alacağı kararlarda İngiltere'ye destek vereceğini ve dayanışma içinde olacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson AB'nin desteğinden memun.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Skripallara yönelik saldırıda "askeri seviyede bir sinir gazı" olan Noviçok'un kullanıldığını söylemişti.

Theresa May saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtmişti.

Eski Rus askeri istihbarat görevlisi olan Sergey Skripal, İngiliz istihbaratı adına casusluk yaptığının ortaya çıkmasının ardından ülkesinde yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin de dahil olduğu ve Rusya ile yapılan bir esir takası sonucu İngiltere'ye gönderilmişti.

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