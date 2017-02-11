Rusya ile yeni kriz mi? Bu akşam Tele1’de tartışılacak

Rusya, El Bab’da Türk askerlerinin bulunduğu binayı yanlışlıkla mı bombaladı? Yoksa bu olay, ABD ile pazarlık masasına oturan Türkiye’ye yönelik bir “uyarı ateşi” miydi?

24 Kasım 2015’te Türkiye’nin bir Rus uçağını düşürmesi sonucu çıkan kriz uzun süre sonra çözülürken, şimdi taraflar işbirliği yaptıkları Suriye’de yeniden birbirine mi giriyor?

Ankara, El Bab ısrarından vazgeçmeyerek Moskova’ya verdiği sözü yerine getirmiyor mu? Washington’la Rakka’da birlikte savaş ihtimali gerçekten var mı? Bu ihtimal Kremlin’de nasıl karşılanıyor?

Bu ve başka konular, T24 yazarı ve Rusya uzmanı Hakan Aksay’ın Tele1 televizyonunda üç hafta önce önce başladığı Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam saat 21.00’de Rus ve Türk konuklarla canlı yayında ele alınacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programda şu konular ele alınıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın 28 Ocak 2017 ve 4 Şubat 2017 tarihli ilk iki bölümünü şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.