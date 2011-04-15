-RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM BAŞLIYOR ANKARA (A.A) -15.04.2011 - Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler arasına Rusya da eklenecek. ABD ve AB ülkelerine vize uygulayan Rusya, Türkler'e yarından itibaren vizesiz dönem başlatacak. 12 Mayıs 2010'da Ankara'da imzalanan Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin usullere dair anlaşma, yarından itibaren yürürlüğe girecek. İki ülke arasındaki vizesiz dönemin, gerek ticarete, gerek müteahhitlik hizmetlerine, gerekse turizme olumlu yansımaları bekleniyor. Rusya ve Türkiye'nin geçen yıl 26,2 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret hacminin, vizelerin kaldırılmasıyla 1 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Uygulamayla bu yıl Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının da 3 milyondan 4 milyona, Türkiye'den Rusya'ya gidecek Türklerin sayısının ise 300 binden 500 bine çıkması bekleniyor. Anlaşma uyarınca her iki ülke vatandaşları 90 gün içinde 30 günü geçmeyen seyahatlerinde vize uygulamasına tabi olmayacak. -İKİ ÜLKE TİCARETİ- Rusya ile Türkiye arasında 2010 yılında 26,2 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Bu rakamın 4,6 milyar dolarını ihracat, 21,6 milyar dolarını da ithalat oluşturdu. Rusya'nın ihracatında Türkiye beşinci sırada, ithalatında ise 11. sırada bulunuyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında tekstil elyafı ve mamulleri, sebzeler, meyveler, kara ulaşım araçları, giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli makine ve cihazlar bulunurken, ithalatında da taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler, havagazı, su gazı, fakir gaz, petrol gazları, doğal gaz, demir ve çelik, demir dışı metaller, taşkömürü, linyit, metal cevherleri yer alıyor. -VİZESİZ ÜLKE SAYISI 58 OLDU- Öte yandan, Rusya ile vizesiz döneme geçilmesinin ardından Türkiye'ye vize uygulamayan ülkelerin sayısı 58'e ulaşacak. Özerk bölgelerle beraber Türkiye'ye vize uygulamayan ülke sayısı ise 64 olarak belirtiliyor. Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler ise şöyle: ''Antigua, Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvator, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius, Nikaragua, Palau Cumhuriyeti, Paraguay, St. Lucia, St. Vincent-Grenadines, Sırbistan, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Yemen.''