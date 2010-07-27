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RUSYA İLE VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 22:00

-RUSYA İLE VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "vize muafiyeti" anlaşmasının, onay işlemlerinin Rusya'da da tamamlanmasını müteakip, Rusya Federasyonu ile imzalanması öngörülen Geri Kabul Anlaşmasının her iki ülkede onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine ilişkin Usullere Dair Anlaşma" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun kararı ile onaylandığı hatırlatılarak, basında söz konusu anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiği yönünde haberlere yer verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Anılan anlaşmanın, onay işlemlerinin Rusya Federasyonu'nda da tamamlanmasını müteakip ve Rusya Federasyonu ile imzalanması öngörülen Geri Kabul Anlaşmasının her iki ülkede onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi sunulacaktır."

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