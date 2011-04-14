Rusya ile Türkiye arasında vize kalkıyor!

T24 - Türkiye ile Rusya arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması uygulaması eğer son anda sürpriz bir değişiklik yaşanmazsa cumartesi günü başlayacak.



Vizenin kalkmasının ardından şu anda 150 bin olan Rusya’ya giden Türk turist sayısının yarım milyona yükselmesi bekleniyor. Bu konuda önlem alan THY İstanbul-Moskova seferlerinin sayısını beşe çıkardı. Moskova’ya gidecek Türk vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar var. Öncelikle Rus yetkililer Türk vatandaşlarını pasaportlarının en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması, yırtık ve eski olmaması konusunda uyarıyor.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tartışma ve sıkıntı yaratması olası konuların başında Rusya’da “registratsiya” olarak adlandırılan kayıtlanma işlemi geliyor. Yasalara göre Rusya’ya gelen her yabancının güvenlik kuvvetlerinde kayıtlanması gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Türk vatandaşlarının kayıtlanma işleminden muaf tutulacağı süreyi geçenlerde üç günden yedi güne çıkardı. Yani, Rusya’da yedi günden uzun bulunacak Türklerin otelleri ya da yanlarında kaldıkları yakınları aracılığıyla polise kayıt yaptırması gerekecek. Ancak otellerin yardımıyla yapılan dışındaki kayıtlanma süreci karmaşık ve zor olduğu için sorun çıkması olasılığı bulunuyor. Kayıtlanamayan Türk vatandaşlarının sınırdışı edilmesi ve Rusya’ya bir daha alınmaması söz konusu olacak. Otel rezervasyonu bulunmayan Türklerin Rusya’ya girişine izin verilip verilmeyeceğini ise henüz kimse bilmiyor. Ayrıca Rusya’da bir seferde 30 günden fazla, 180 gün içinde ise 90 günden fazla kalınamıyor.





Polisten kimlik kontrolü



Türklerin, Moskova’nın hala yabancı turistlere alışamamış bir kent olduğunu, halkın İngilizce konuşmasını sevmediğini ve Rusa benzemeyenlere çok da iyi gözle bakılmadığını untmaması gerekiyor. Ayrıca, özellikle koyu renk tenliler metro istasyonlarında ya da sokaklarda polis tarafından sık sık durduruluyor, kimlik kontrolü yapılıyor.



Turistlerin Moskova’da taksimetreli ve damalı taksi bulmanın çölde vaha bulmak kadar zor olduğu gerçeğini de baştan kabul etmesi gerekiyor. Bu durumda yolun kenarında el kaldırarak “çastniki” denilen “korsan taksi”nin durmasını beklemekten başka bir çare kalmıyor. Duran eski bir Lada, kamyonet, ambulans ya da son derece lüks bir araba olabilir. Moskova’da çok sayıda Türk asıllı yaşadığı için aracın sürücüsünün en azından “Türkçemsi” bir dil bilmesi olasılığı ise İngilizce bilmesi olasılığının çok üzerinde.





Her keseye uygun mu?



Türk vatandaşlarının unutmaması gereken bir diğer nokta, Moskova’da otel fiyatlarının “uçuk” denebilecek kadar yüksek olması. Moskova’ya THY ya da Rus Havayolları Aeroflot’la gidecek bireysel bir turistin iki yıldızlı otelde üç gece konaklama dahil “öğrenci işi” seyahatinin masrafı en az 1000 - 1200 dolar ( 1500 - 1800 lira). Fikir vermesi açısından 1 TL 18.2 rubleye, Moskova’da euro’ya göre daha yaygın olan dolar ise 27.9 rubleye eşit.



Geçen yıl Türkiye’yi sınır kapısında 20 dolar ödeyen yaklaşık üç milyon Rus vatandaşı ziyaret etmişti. Bu yıl ise yüzde 15’lik artış bekleniyor.









